Луганский казачий округ вошел в состав войска Донского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя — РИА Новости. Луганский казачий округ вошел в состав Всевеликого войска Донского, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня случилось по-настоящему важное событие: Луганский казачий округ влился в большую семью Всевеликого войска Донского», — написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что это решение восстанавливает историческую справедливость, и оно особенно символично в дни 35-летия возрождения казачества.
Подводя итоги года он отметил, что с 2022 года около 3 тысяч казаков несут службу в зоне спецоперации, проявляя мужество, а когда возвращаются, включаются в работу: охраняют правопорядок, помогают фронту и воспитывают новое поколение.
«У нас создана целая сеть — более 780 казачьих образовательных учреждений. А в следующем году мы откроем после реконструкции Мариинскую женскую гимназию», — сообщил губернатор.