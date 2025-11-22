Многодетным семьям в Красноярском крае вручили государственные награды

Торжественная церемония награждения многодетных семей состоялась на Красноярском демографическом форуме, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Поддержку родителям в России оказывают по нацпроекту «Семья».
Две семейные пары были удостоены медали ордена «Родительская слава». Девять женщин получили почетный знак «Материнская слава», шестеро отцов — почетные грамоты губернатора края. Среди награжденных — Шулаковы из поселка Мотыгино. В этой семье воспитывают 11 детей.
«Многодетные семьи являются основным источником пополнения населения. В условиях демографических вызовов именно они помогают сохранить и приумножить наше будущее. Каждый ребенок, появившийся на свет, — это потенциальный ученый, врач, учитель, строитель, художник, человек, который будет создавать, развивать и защищать нашу страну. Поддерживая многодетные семьи, мы инвестируем в будущее», — отметила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.