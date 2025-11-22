Грайворонец благодаря соцконтракту открыл бизнес в Белгородской области

Уточним, что мужчина заключил соцконтракт. С детства Владимир занимается спортом, в том числе уличным, силовым и паркурным. В 2018 году он получил профессиональное образование в сфере фитнеса. А уже в 2021-м вместе с супругой открыл первый тренажерный зал. На полученные за счет заключения соцконтракта средства Владимир приобрел современное оборудование — кардиотренажеры, силовые комплексы и инвентарь для проведения групповых занятий.