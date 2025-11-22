Ричмонд
Грайворонец благодаря соцконтракту открыл бизнес в Белгородской области

На полученные средства он приобрел современное оборудование для своей фитнес-студии.

Фитнес-студию «Форма» открыли в Грайвороне Белгородской области, сообщили в администрации городского округа. Это стало возможным, поскольку местному жителю Владимиру Зимовцу оказали господдержку по нацпроекту «Кадры».

Уточним, что мужчина заключил соцконтракт. С детства Владимир занимается спортом, в том числе уличным, силовым и паркурным. В 2018 году он получил профессиональное образование в сфере фитнеса. А уже в 2021-м вместе с супругой открыл первый тренажерный зал. На полученные за счет заключения соцконтракта средства Владимир приобрел современное оборудование — кардиотренажеры, силовые комплексы и инвентарь для проведения групповых занятий.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.