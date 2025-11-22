Около 200 школьников из Арзгирского округа Ставрополья побывали в профтурах

Школьники во время своих поездок посетили учебные заведения в Ставрополе, Пятигорске, Светлограде и Зеленокумске. Там они познакомились с востребованными профессиями, поучаствовали в мастер-классах, встретились с преподавателями и студентами. Помимо этого, во время поездок ребятам рассказывали о специфике обучения и перспективах трудоустройства.