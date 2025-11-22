Около 200 школьников из Арзгирского округа Ставрополья побывали в профтурах

Участие в 10 организованных по нацпроекту «Молодежь и дети» профориентационных турах по высшим и средним специальным учебным заведениям Ставрополья с начала года приняли около 200 школьников из Арзгирского округа. Об этом сообщили в правительстве региона.
Школьники во время своих поездок посетили учебные заведения в Ставрополе, Пятигорске, Светлограде и Зеленокумске. Там они познакомились с востребованными профессиями, поучаствовали в мастер-классах, встретились с преподавателями и студентами. Помимо этого, во время поездок ребятам рассказывали о специфике обучения и перспективах трудоустройства.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.