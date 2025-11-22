Поставки российских удобрений в США в августе увеличились вдвое

При этом доля России в общем объёме американского импорта удобрений совершила резкий скачок. Она утроилась, поднявшись до 24% по сравнению с 7%, зафиксированными в августе предыдущего года. Основным поставщиком данной продукции на рынок США оставалась Канада, обеспечившая 52% всех поставок против 45% год назад. Неожиданным событием стало попадание Литвы в тройку ключевых экспортёров, чьи поставки в денежном выражении возросли в 415 раз.