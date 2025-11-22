Поставки российских удобрений в США в августе увеличились вдвое

Общая стоимость поставок составила 164,2 миллиона долларов (более 12 миллиардов рублей), что существенно превышает результат июля, который был равен 75,9 миллиона долларов. В годовом сопоставлении экспорт также продемонстрировал значительный рост, поскольку в августе прошлого года его объём находился на отметке в 76,5 миллиона долларов. Текущий показатель стал наивысшим с мая, когда США закупили российских удобрений на 173,1 миллиона долларов.
При этом доля России в общем объёме американского импорта удобрений совершила резкий скачок. Она утроилась, поднявшись до 24% по сравнению с 7%, зафиксированными в августе предыдущего года. Основным поставщиком данной продукции на рынок США оставалась Канада, обеспечившая 52% всех поставок против 45% год назад. Неожиданным событием стало попадание Литвы в тройку ключевых экспортёров, чьи поставки в денежном выражении возросли в 415 раз.
Ранее сообщалось, что объём поставок российских удобрений в государства Евросоюза за три квартала достиг рекордного показателя с 2022 года. Суммарная стоимость экспортных отгрузок составила 1,346 миллиарда евро. Главным покупателем данной продукции среди стран ЕС стала Польша. На второй позиции расположилась Германия, а третье место заняла Румыния.
