Самбистка из Белгородской области стала чемпионкой мира

Альбина Чоломбитько одержала победу в весовой категории свыше 80 кг.

Воспитанница Грайворонской спортивной школы Белгородской области завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо, который прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Грайворонского городского округа.

Соревнования состоялись в Бишкеке. Чемпионат ознаменовался историческим успехом российской сборной — спортсменки одержали победы во всех семи весовых категориях женского спортивного самбо. Команда выступала под флагом Международной федерации самбо (ФИАС). Спортсменка из Белгородской области Альбина Чоломбитько одержала победу в весовой категории свыше 80 кг.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.