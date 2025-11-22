В дагестанском поселке Манас открыли новый сквер

Новое общественное пространство торжественно открыли в поселке Манас Карабудахкентского района Республики Дагестан. Работы проводились в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер станет комфортным пространством для отдыха жителей всех возрастов. На территории обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и система освещения. Кроме того, дополнительно проведено озеленение пространства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.