«Урезанный» Новый год: В Молдове продают «половинки» новогодних ёлок для маленьких квартир — ну, а для скудных семейных бюджетов полагаются экономные застолья и никаких подарков

Несмотря на меньший размер, стоимость «мини-версии» практически не отличается от цены полноценной ёлки.

Источник: Комсомольская правда

В магазинах появилась необычная новинка: половинки новогодних ёлок. По словам продавцов, они идеально подходят для малогабаритных квартир, устанавливаясь плотно к стене.

Несмотря на меньший размер, стоимость «мини-версии» (700−1200 леев) практически не отличается от цены полноценной ёлки, что вызвало обсуждение о шринкфляции в праздничной индустрии.

Примерно 12% из проданных в 2025 году искусственных ёлок в автономии составили эти «половинки». Компактный формат особенно популярен в Комрате и Чадыр-Лунге, где много квартир площадью менее 45 кв.м.

Продавцы позиционируют новинку как удобное решение для экономии места, а жители активно делятся фотографиями необычных украшений в соцсетях, уточняет mirgagauzia.

Скоро начнут делится необычными экономными рецептами к новогоднему столу.

