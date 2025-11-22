«Урезанный» Новый год: В Молдове продают «половинки» новогодних ёлок для маленьких квартир — ну, а для скудных семейных бюджетов полагаются экономные застолья и никаких подарков

В магазинах появилась необычная новинка: половинки новогодних ёлок. По словам продавцов, они идеально подходят для малогабаритных квартир, устанавливаясь плотно к стене.
Несмотря на меньший размер, стоимость «мини-версии» (700−1200 леев) практически не отличается от цены полноценной ёлки, что вызвало обсуждение о шринкфляции в праздничной индустрии.
Примерно 12% из проданных в 2025 году искусственных ёлок в автономии составили эти «половинки». Компактный формат особенно популярен в Комрате и Чадыр-Лунге, где много квартир площадью менее 45 кв.м.
Продавцы позиционируют новинку как удобное решение для экономии места, а жители активно делятся фотографиями необычных украшений в соцсетях, уточняет mirgagauzia.
Скоро начнут делится необычными экономными рецептами к новогоднему столу.
