В Петербурге отремонтировали дороги к медицинским учреждениям

Ремонт дорог, ведущих к крупным медицинским учреждениям, завершен в Санкт-Петербурге при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
На Старо-Петергофском проспекте отремонтирован участок от набережной реки Фонтанки до Обводного канала, где расположен окружной военный клинический госпиталь имени З. П. Соловьева. Там обновили более 13 тысяч кв. метров проезжей части, отремонтировали тротуары и нанесли дорожную разметку.
В Приморском районе приведен в нормативное состояние 4-километровый участок улицы Савушкина, где находится отделение санаторно-курортного лечения НИИ уха, горла, носа и речи. Всего на двух объектах уложено более 95 тысяч кв. метров нового дорожного покрытия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.