«Это не финальное предложение»: Трамп о новом плане США по украинскому урегулированию

Трамп заявил, что план США по Украине является не последним предложением.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представленный мирный план урегулирования конфликта на Украине является не финальным предложением для Киева. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе общения с журналистами.

«Нет», — коротко ответил президент на вопрос одного из американских журналистов.

Представители СМИ поинтересовались у президента США, является ли предложенная Украине инициатива по урегулированию боевых действий финальной.

Ранее KP.RU сообщал, что администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры по урегулированию. Однако РФ должна провести детальный анализ предлагаемого американской стороной плана.

