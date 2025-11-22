«Это не финальное предложение»: Трамп о новом плане США по украинскому урегулированию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что представленный мирный план урегулирования конфликта на Украине является не финальным предложением для Киева. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе общения с журналистами.
«Нет», — коротко ответил президент на вопрос одного из американских журналистов.
Представители СМИ поинтересовались у президента США, является ли предложенная Украине инициатива по урегулированию боевых действий финальной.
Ранее KP.RU сообщал, что администрация Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по разрешению конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры по урегулированию. Однако РФ должна провести детальный анализ предлагаемого американской стороной плана.