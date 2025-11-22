Капремонт школы искусств в селе Урик в Приангарье завершат до конца года

Капитальный ремонт здания Детской школы искусств в селе Урик Иркутского района Иркутской области выполнен на 87%, сообщили в региональном министерстве культуры и архивов. Работы планируется завершить до конца 2025 года в ходе реализации национального проекта «Семья».
В здании завершены наружная отделка, ремонт кровли и подведение инженерных сетей. На прилегающей территории выполнено асфальтирование и благоустройство. Ведутся внутренние отделочные работы: укладка напольных покрытий, окраска стен и монтаж инженерных систем. Также для обновленной школы уже закуплены музыкальные инструменты и мебель.
«Обновление детских школ искусств — важный вклад в будущее наших маленьких городов и сел. Современный капитальный ремонт позволяет создать комфортную среду для творчества юных исполнителей, открывая перед ними двери в мир искусства. В школе села Урик будут заниматься 80 ребят. Они смогут освоить мастерство игры на различных инструментах: от классических фортепиано и скрипки до народных баяна и аккордеона. Нам важно поддерживать талант каждого ребенка и привить любовь к музыке, искусству и культуре», — отметила министр культуры области Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.