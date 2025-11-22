Капремонт школы искусств в селе Урик в Приангарье завершат до конца года

«Обновление детских школ искусств — важный вклад в будущее наших маленьких городов и сел. Современный капитальный ремонт позволяет создать комфортную среду для творчества юных исполнителей, открывая перед ними двери в мир искусства. В школе села Урик будут заниматься 80 ребят. Они смогут освоить мастерство игры на различных инструментах: от классических фортепиано и скрипки до народных баяна и аккордеона. Нам важно поддерживать талант каждого ребенка и привить любовь к музыке, искусству и культуре», — отметила министр культуры области Олеся Полунина.