Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине

По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже. Дипломат подчеркнула, что Трамп придерживается «агрессивного графика» для достижения мирного договора между Россией и Украиной.