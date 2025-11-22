Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 ноября, заявил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является его «окончательным предложением» Киеву.
— Нет, — ответил американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Он вновь подчеркнул, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент занимал пост главы Белого дома, и добавил, что старается завершить конфликт, передает Telegram-канал издания Clash Report.
По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже. Дипломат подчеркнула, что Трамп придерживается «агрессивного графика» для достижения мирного договора между Россией и Украиной.
22 ноября Дональд Трамп высказался, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается блефовать, рассчитывая получить более выгодные условия относительно украинского мирного соглашения.