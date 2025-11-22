Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 ноября, заявил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является его «окончательным предложением» Киеву.

Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 ноября, заявил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является его «окончательным предложением» Киеву.

— Нет, — ответил американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Он вновь подчеркнул, что украинский кризис не начался бы, если бы он в тот момент занимал пост главы Белого дома, и добавил, что старается завершить конфликт, передает Telegram-канал издания Clash Report.

По данным американских СМИ, временный поверенный в делах США в Киеве Джули Дэвис во время встречи с участием представителей стран НАТО заявила, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на мирный план Вашингтона, иначе в будущем ее ждет сделка хуже. Дипломат подчеркнула, что Трамп придерживается «агрессивного графика» для достижения мирного договора между Россией и Украиной.

22 ноября Дональд Трамп высказался, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пытается блефовать, рассчитывая получить более выгодные условия относительно украинского мирного соглашения.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше