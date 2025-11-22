Блогеры из Ростовской области стали победителями проекта «ТопБЛОГ»

Трое представителей Ростовской области вошли в число победителей трека «Министерство контента» в ходе всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятия соответствовали целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Донские блогеры оказались в числе 30 лучших авторов из 15 регионов России. Это посол гостеприимства региона Анна Пивоварова и блогерская семья амбассадоров проекта Кирилл и Наталья Ковалевы.
Трек «Министерство контента» стал первой в стране инициативой, системно объединившей блогеров и государственные структуры для решения реальных социальных задач. Работа велась совместно с пятью федеральными министерствами.
Анна Пивоварова, известная как популяризатор истории и туризма Ростова-на-Дону, участвовала в разработке медиапроекта «Гостеприимство — моя профессия» для Минэкономразвития РФ. Инициатива направлена на повышение престижа профессий в сфере туризма через сторителлинг и образовательный контент.
Семейная пара Кирилл и Наталья Ковалевы работали над проектом «Агро 360» для Министерства сельского хозяйства РФ. Фермер Кирилл и фэшн-блогер Наталья помогли создать инициативу, которая через современные форматы и геймификацию показывает молодежи технологичность и перспективность агросферы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.