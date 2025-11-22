Производитeль подстанций в Тюменской области увеличил эффективность

Компания является единственным производителем блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) полного цикла в Тюменской области. Благодаря системной оптимизации логистических процессов компания сократила расстояние перемещений материалов более чем на 10%, а время на их перемещение — на 22%.