Производитeль подстанций в Тюменской области увеличил эффективность

Предприятие «Мегатор» в Тюменской области повысило эффективность производства в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве инноваций региона.
Компания является единственным производителем блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП) полного цикла в Тюменской области. Благодаря системной оптимизации логистических процессов компания сократила расстояние перемещений материалов более чем на 10%, а время на их перемещение — на 22%.
Ключевым фактором успеха стал комплексный пересмотр организации труда и стратегии управления материальными потоками. Специалисты провели детальный анализ операций, который выявил «узкие места» и избыточные маршруты. Для их устранения были внедрены принципы адресного хранения и автоматизированы отдельные этапы, что значительно повысило общую производительность.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.