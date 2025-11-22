Ричмонд
Молодой педиатр начала работу в поселке Новостройка в Кузбассе

Трудоустройство специалиста стало возможным при поддержке программы «Земский доктор».

Выпускница Кемеровского государственного медицинского университета Наталья Рожненко выбрала для начала своей карьеры врача-педиатра врачебную амбулаторию в поселке Новостройка Кемеровского района Кузбасса. Трудоустройство молодого специалиста стало возможным при поддержке программы «Земский доктор» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.

Интерес к медицине у молодого специалиста появился еще в школе, а педиатрия сразу стала осознанным выбором. Единовременная выплата по программе «Земский доктор» поможет ей и мужу в осуществлении давней мечты — строительстве собственного дома.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.