Педагог из Свердловской области победила в конкурсе «Мой лучший урок»

Педагог из города Артемовского Свердловской области стала победительницей финального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок», который соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образования Артемовского городского округа.
Конкурс, собравший педагогов из 30 регионов России — от Сахалина до Севастополя, — проходил с 1 по 6 ноября. Церемония награждения прошла в Москве. Учитель начальных классов школы № 56 с углубленным изучением отдельных предметов города Артемовского Елена Юрьевна Мурзина была удостоена диплома первой степени и медали «За службу образованию».
Программа для финалистов была насыщенной. Педагоги работали в командах, обменивались опытом, осваивали новые методики и посещали открытые уроки в московских школах. Также для участников была организована культурная программа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.