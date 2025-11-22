В дагестанском селе Манаскент открыли новый сквер

Новый сквер, созданный в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», торжественно открыли в селе Манаскент Карабудахкентского района Республики Дагестан. Об этом сообщили в администрации района.
На территории обустроили зоны отдыха с пeшeходными дорожками. В день открытия новое общественное пространство уже привлекло множество местных жителей.
«Мы открываем не просто сквер, а новое общественное пространство, где смогут отдыхать семьи, дети и пожилые жители. Такие объекты делают наше село более уютным и комфортным, создают условия для досуга и укрепляют чувство общности среди жителей. Мы продолжим развивать инфраструктуру района, чтобы каждый уголок стал удобным и безопасным для людей», — отметил врио главы района Джалалутдин Джамалутдинов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.