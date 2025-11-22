Ричмонд
Переживший нападение льва директор «Тайгана» Зубков полноценно вернулся к работе

Олег Зубков рассказал, что полностью восстановил голос после нападения льва в сафари-парке «Тайган».

Источник: Комсомольская правда

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков полностью восстановился после нападения льва в июне текущего года и вернулся к работе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Все хорошо. Работаю полноценно. Есть маленькие нюансы, но ничего, живем, работаем дальше», — сообщил Зубков.

Директор «Тайгана» рассказал, что у него также полностью восстановился голос. Некоторое время с реабилитацией были проблемы — Зубков не мог полноценно говорить и хрипел, однако сейчас все хорошо. Сафари-парк также продолжает работу в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что нападение льва на Олега Зубкова произошло 22 июня 2025 года. Хищник набросился на директора сафари-парка во время кормления, из-за чего мужчина получил множественные травмы и перенес операцию на трахее.