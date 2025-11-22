Онколог Черемушкин назвал причины рака желудка футболиста Алдонина

Основным фактором риска рака желудка, диагностированного у футболиста Евгения Алдонина, является генетическая предрасположенность. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.
«Причин их достаточно много. Первое, это, конечно, генетически определенная предрасположенность. Еще один важный фактор — это внешняя среда. Если человек курит, злоупотребляет спиртным, то это значительная нагрузка на слизистую, которая в конечном итоге может привести к онкологии», — рассказал онколог.
По словам эксперта, особенно внимательными к своему здоровью нужно быть тем, у кого уже есть с желудочно-кишечным трактом.
«Тут нужно обращать внимание на ранние проявления проблем желудочно-кишечного тракта, гастрит, рефлюкс, эзофагит, язвенная болезнь. Все эти изменения накапливаются и , в конце концов, приводят к опухоли. Длительное текущее воспаление — это дорога к раку», — объяснил Черемушкин.
Онколог обратил внимание, что к развитию онкологии также приводят стрессы и ряд других факторов.
«Стрессовые факторы, нарушение режима питания, сам характер питания, оказывают негативное влияние на слизистую желудка», — добавил он.
О том, что у бывшего 45-летнего футболиста сборной России Евгения Алдонина диагностировали рак желудка сообщила российская премьер-лига. По данным источников, спортсмен прооперировали в Германии.