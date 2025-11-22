В Краснокамске открылась модельная детская библиотека имени Бажова

Центральная детская библиотека имени П. П. Бажова в городе Краснокамске Пермского края открылась после модернизации по модельному стандарту в ходе национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
В обновленном пространстве организованы многофункциональные зоны для индивидуальной и групповой работы, установлено современное оборудование. Книжный фонд пополнился новыми изданиями художественной литературы, в том числе произведениями по школьной программе, и отраслевой литературой.
Отметим, что это учреждение стало четвертым модельным в Пермском крае в 2025 году. Ранее были модернизированы Неволинская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова в Кунгурском муниципальном округе, две библиотеки в Перми и Верещагинская центральная библиотека. Регион признан одним из лидеров в России по созданию модельных библиотек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.