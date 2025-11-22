В Краснокамске открылась модельная детская библиотека имени Бажова

Отметим, что это учреждение стало четвертым модельным в Пермском крае в 2025 году. Ранее были модернизированы Неволинская библиотека имени Ф. Ф. Павленкова в Кунгурском муниципальном округе, две библиотеки в Перми и Верещагинская центральная библиотека. Регион признан одним из лидеров в России по созданию модельных библиотек.