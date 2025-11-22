Подмосковные саночники завоевали 2 медали на Всероссийских соревнованиях

Воспитанники подмосковных спортивных школ завоевали золотую и серебряную медали на Всероссийских соревнованиях «Молодежный кубок» по санному спорту. Мероприятия соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с 12 по 18 ноября в поселке Красная Поляна Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие 100 спортсменов из разных регионов России. Золотую медаль в одиночных соревнованиях среди юношей 14−15 лет завоевал Никита Талецкий из спортивной школы олимпийского резерва «Истина» (Дмитров). Серебро в соревнованиях двухместных экипажей среди юношей 16−17 лет получили Матвей Баринов (СШОР «Истина») и Никита Смирнов (СШОР Альберта Демченко «Дмитров»).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.