Важный путепровод под Екатеринбургом перекроют почти на год

С 25 ноября будет перекрыт путепровод над федеральной автомобильной дорогой М-5 (подъезд к Екатеринбургу, км 157+900). Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Участок закроют на восемь месяцев.

«Ближайшие разворотные петли расположены на км 170 в направлении Екатеринбурга, и км 146 в направлении Челябинска. Возобновление движения планируется в июле 2026 года», — уточнили в telegram-канале компании.

Для получения актуальной информации водители могут позвонить по телефону 8−800−200−63−06. Пресс-служба рекомендует заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений движения.