Каллас заявила, что Россия не имеет права на уступки от Украины

Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в субботу, 22 ноября, заявила, что у России якобы нет права на уступки от Украины.
— По ее словам, Россия не имеет права ожидать какие-либо уступки от Украины, — передает слова Каллас телеканал Sky News.
В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый его администрацией мирный план по урегулированию конфликта на Украине не является его «окончательным предложением» Киеву.
21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что во время российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске Москва согласилась проявить гибкость в подходе к завершению украинского кризиса. По словам главы государства, стороны обсуждали мирный план американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию еще до личной встречи глав государств на Аляске.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя будет «непростой» для Украины из-за того, что рамочный план США поставил руководство страны перед выбором — потерять достоинство или ключевого партнера, а также «сложные 28 пунктов» либо очень тяжелая зима и дальнейшие риски.