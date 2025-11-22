Каллас заявила, что Россия не имеет права на уступки от Украины

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что во время российско-американского саммита в Анкоридже на Аляске Москва согласилась проявить гибкость в подходе к завершению украинского кризиса. По словам главы государства, стороны обсуждали мирный план американского лидера Дональда Трампа по украинскому урегулированию еще до личной встречи глав государств на Аляске.