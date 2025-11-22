Экс-директор музея PERMM Аллахвердиева обжалует свое увольнение за коррупцию

Ранее Аллахвердиева добилась восстановления сроков подачи апелляции, сославшись на свое нахождение за рубежом. По ее словам, это обстоятельство помешало ей своевременно получить судебное постановление и подать жалобу. Прокуратура выступила против, утверждая, что экс-директор PERMM вводит в заблуждение участников процесса, создавая условия для злоупотреблений со стороны ответчика.