Стармер: Европа и США проведут переговоры по Украине 23 ноября

Европа, США и Украина обсудят мирный план администрации Трампа на встрече в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

США и Европа проведут переговоры по урегулированию на Украине в предстоящее воскресенье, 23 ноября. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Завтра в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины и советников по национальной безопасности (лидеров стран — прим. ред.) Европы», — заявил он в интервью телеканалу Sky News.

Стармер отметил, что темой обсуждения станет мирный план США по урегулированию на Украине, состоящий из 28 пунктов. По мнению британского премьера, он нуждается в доработке для заключения долгосрочного и справедливого мира. Также Стармер выразил надежду на возможный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

Ранее KP.RU сообщал, что лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по Украине 24 ноября. В ходе встречи представители ЕС обсудят новый мирный план по Украине, предложенный администрацией США.

