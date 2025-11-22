Стармер: Европа и США проведут переговоры по Украине 23 ноября

Стармер отметил, что темой обсуждения станет мирный план США по урегулированию на Украине, состоящий из 28 пунктов. По мнению британского премьера, он нуждается в доработке для заключения долгосрочного и справедливого мира. Также Стармер выразил надежду на возможный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.