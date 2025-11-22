«Где-то в кулуарах жмут руку Орбану и Фицо». Килинкаров про глубокий раскол внутри Евросоюза

По мнению экс-депутат Рады, дело здесь не только в таких странах, как Венгрия и Словакия. Хотя зачастую все пытаются преподнести так, что точка зрения этих стран противоречит позиции Евросоюза в целом. «Я вас уверяю: внутри Европейского союза эти расколы гораздо более глубокие, чем многим кажется. И то, что делают сегодня Венгрия и Словакия, поддерживается еще как минимум шестью или семью странами. Просто они публично об этом не заявляют, но где-то в кулуарах жмут руку Орбану и Фицо. Мол, эта позиция правильная, но мы озвучивать этого не будем», — считает он.