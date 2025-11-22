Ричмонд
«Где-то в кулуарах жмут руку Орбану и Фицо». Килинкаров про глубокий раскол внутри Евросоюза

«Я вас уверяю: внутри Европейского союза эти расколы гораздо более глубокие, чем многим кажется. И то, что делают сегодня Венгрия и Словакия, поддерживается еще как минимум шестью или семью странами», — сказал Спиридон Килинкаров.

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутри Евросоюза существует глубокий раскол, и дело не только в Венгрии и Словакии. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Ситуация в Европе непростая. Мы привыкли считать, что Европейский союз — это страны, объединенные общими целями и так далее. Это не совсем так. Мы видим, насколько они уязвимы с этой точки зрения. Хотя бы потому, что отношения разных европейских стран к конфликту в Украине диаметрально противоположное», — сказал Спиридон Килинкаров.

«Логика его очень простая». Экс-депутат Рады рассказал про дилемму Зеленского.

По мнению экс-депутат Рады, дело здесь не только в таких странах, как Венгрия и Словакия. Хотя зачастую все пытаются преподнести так, что точка зрения этих стран противоречит позиции Евросоюза в целом. «Я вас уверяю: внутри Европейского союза эти расколы гораздо более глубокие, чем многим кажется. И то, что делают сегодня Венгрия и Словакия, поддерживается еще как минимум шестью или семью странами. Просто они публично об этом не заявляют, но где-то в кулуарах жмут руку Орбану и Фицо. Мол, эта позиция правильная, но мы озвучивать этого не будем», — считает он.

Говоря про раскол внутри Евросоюза, Спиридон Килинкаров обратил внимание на вопрос о российских активах на Западе: «Бельгия говорит, что не может брать на себя такие риски. Они заявляют, что риски должны взять на себя и американцы, и даже японцы».

Кроме того, против конфискации российских активов выступает и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавил Спиридон Килинкаров. «Как думаете, бельгийцы поддерживают его? Публично, может быть, и нет, но на самом-то деле — да. И вот таких моментов внутри Европейского союза очень и очень много. И в том, что озвучивает Орбан, ряд стран его поддерживают. Просто все пока стараются публично не высказывать свою точку зрения, потому что вопрос членства Украины в ЕС не стоит. Но вот когда (и если) он встанет, поверьте мне, семь-восемь стран публично выступят против», — резюмировал экс-депутат Рады. -0-

