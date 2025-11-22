В Госдуму внесут проект против «бабушкиных» схем при продаже жилья

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, направленный на решение проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир.
«У фракции “Справедливая Россия” есть свое видение законодательного решения проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир. Такие случаи получили свое название “бабушкины схемы”, с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе», — сообщила пресс-служба партии.
В проекте предлагается ввести «период охлаждения» при продаже недвижимости. Кроме того, предусматривается возможность регистрации сделки продавцом-физлицом не ранее чем через семь дней после заключения договора.
«Платеж возможен только после регистрации, только на счет продавца, наличные расчеты полностью исключены. Для продажи единственного жилья потребуется нотариально заверенное согласие собственника иного жилого помещения на последующее проживание продавца», — добавили в пресс-службе.
Ранее замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий предложил возвращать квартиру обманутому продавцу только после возврата денег.