В Госдуму внесут проект против «бабушкиных» схем при продаже жилья

«У фракции “Справедливая Россия” есть свое видение законодательного решения проблемы с мошенническими схемами с куплей-продажей квартир. Такие случаи получили свое название “бабушкины схемы”, с таким надо бороться. Законопроект для решения данной проблемы будет внесен на следующей неделе», — сообщила пресс-служба партии.