Трамп ответил на вопрос о том, что будет при отказе Зеленского от мирного плана

Если президента Украины Владимира Зеленского не устроит мирный план администрации США по урегулированию военного конфликта, он может продолжать сражаться «изо всех сил». Об этом в субботу, 22 ноября, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
— Он (Владимир Зеленский — прим. «ВМ») может продолжать сражаться изо всех сил, — высказался американский лидер.
Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста, передает Telegram-канал Clash Report.
В тот же день Трамп рассказал, что план, разработанный его администрацией, не является его «окончательным предложением» Киеву.
21 ноября глава Белого дома назвал четверг, 27 ноября, крайним сроком для принятия Киевом условий его мирного рамочного соглашения, отметив, что это время является подходящим. По его словам, Украина продолжает терять территории.
Также Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский пытается блефовать, рассчитывая получить более выгодные условия касательно Украины. Он добавил, что лидер киевского режима находится в невыгодной позиции, в то время как у президента России Владимира Путина сейчас «все козыри».