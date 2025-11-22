Трамп ответил на вопрос о том, что будет при отказе Зеленского от мирного плана

Также Трамп выразил мнение, что Владимир Зеленский пытается блефовать, рассчитывая получить более выгодные условия касательно Украины. Он добавил, что лидер киевского режима находится в невыгодной позиции, в то время как у президента России Владимира Путина сейчас «все козыри».