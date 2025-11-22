Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам пообещали аномально теплую последнюю неделю ноября

Дневные температуры в столице будут достигать +3 градусов.

Источник: Комсомольская правда

До начала зимы осталась всего неделя, о том, чего ждать москвичам от погоды до 30 ноября, сообщила в разговоре с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова.

— Температура воздуха будет в пределах от +1 до −4 градусов Цельсия, дневная температура установится между отметками от −2 до +3 градуса. Такой температурный режим выше климатической нормы на два-три градуса, — пояснила специалист.

Метеоролог добавила, что при этом ожидаются осадки — преимущественно в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Самым снежным днем станет понедельник, 24 ноября.

Ранее KP.RU сообщил, что устойчивого снежного покрова в столице пока не прогнозируется — весь выпавший снег быстро растает.

А вот грядущая зима еще преподнесет сюрпризы: синоптики считают, что оттепели будут сменяться сильными морозами. Однако, в среднем, зима будет теплее климатической нормы.