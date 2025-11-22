Москвичам пообещали аномально теплую последнюю неделю ноября

До начала зимы осталась всего неделя, о том, чего ждать москвичам от погоды до 30 ноября, сообщила в разговоре с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова.
— Температура воздуха будет в пределах от +1 до −4 градусов Цельсия, дневная температура установится между отметками от −2 до +3 градуса. Такой температурный режим выше климатической нормы на два-три градуса, — пояснила специалист.
Метеоролог добавила, что при этом ожидаются осадки — преимущественно в виде снега, мокрого снега и даже дождя. Самым снежным днем станет понедельник, 24 ноября.
Ранее KP.RU сообщил, что устойчивого снежного покрова в столице пока не прогнозируется — весь выпавший снег быстро растает.
А вот грядущая зима еще преподнесет сюрпризы: синоптики считают, что оттепели будут сменяться сильными морозами. Однако, в среднем, зима будет теплее климатической нормы.