Врач раскрыла, как никотиновые жвачки и пластыри влияют на организм

Использование пластырей, жвачек и других никотиносодержащих продуктов — довольно популярный способ, чтобы бросить курить. Помогают ли жвачки на самом деле, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач психиатр-нарколог Марина Саунова.
— Никотин воздействует на дофаминовые пути мозга, формируя устойчивую зависимость. Никотинзаместительная терапия — пластыри, жвачки, спреи — признана одним из наиболее эффективных методов лечения синдрома отмены. Жевательные резинки из курения приводят к введению строго дозированного никотина, что позволяет постепенно снижать его баланс, — рассказала доктор.
При этом, медик подчеркнула, что жвачки не лечат привычку курить, однако, могут снизить тягу к никотину на первых порах.
Ранее KP.RU сообщил, что некоторые пациенты принимают НЗП только на первом этапе отказа от курения, другим может понадобиться более длительная терапия. При этом, любые лекарственные препараты обладают побочными эффектами и противопоказаниями.