Москвичам предложили купить счастливый зажим для хлеба за 81 тысячу рублей

Несмотря на заявленные о магических свойствах зажима, никто из пользователей пока не приобрел этот необычный товар. Примечательно, что судя по дате на хлебном зажиме — 9 сентября 2025 года, изделие уже больше двух месяцев находится в поисках своего покупателя.