Врач объяснила, почему не стоит пить кофе и соки на завтрак

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кофеин может значительно нарушать сон, особенно если пить его во второй половине дня. Он также стимулирует выработку кортизола, что при постоянном потреблении может приводить к истощению надпочечников и формированию замкнутого круга усталости.