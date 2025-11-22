Врач объяснила, почему не стоит пить кофе и соки на завтрак

Кофе или фруктовые соки принято пить утром, однако, натощак эти напитки способны серьезно навредить работе ЖКТ. Об этом предупредила в беседе с изданием Lenta.ru гастроэнтеролог Александра Прозорова.
— Привычка начинать день с чашки кофе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Кофеин и кислоты натощак способны активизировать выработку желудочного сока, повышать его кислотность и раздражать слизистую, вызвать тошноту, тяжесть в животе, — объяснила медик.
Доктор добавила, что фруктовые соки, особенно из цитрусовых, также могут изменять кислотность желудка. Особенно опасны напитки на голодный желудок для людей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что кофеин может значительно нарушать сон, особенно если пить его во второй половине дня. Он также стимулирует выработку кортизола, что при постоянном потреблении может приводить к истощению надпочечников и формированию замкнутого круга усталости.