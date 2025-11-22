Лепс поздравил Shaman с днем рождения

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Народный артист России Григорий Лепс поздравил своего друга, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) с днем рождения и исполнил с ним песню «Она не скажет “Да”, передает корреспондент РИА Новости.
Shaman 22 ноября исполняется 34 года. Творческую карьеру музыкант начал с четырехлетнего возраста. Артист представляет свою юбилейную программу «SHAMAN. 30 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце в субботу и воскресенье.
Перед появлением Григория Лепса Shaman спел его хит «Рюмка водки». Артист признался, что в 15 лет, когда он пел в ресторане, ему часто в заказывали именно эту песню.
«Добрый вечер, ребята и девчата, бабушки и дедушки, дети есть в зале? Бедные дети. Ярослав, с днем рождения! Будь здоров — самое главное. А потом будем желать всего остального: благополучия, счастья, удачи», — сказал Лепс, обращаясь к Shaman и зрителям.
После Shaman и Григорий Лепс исполнили свою совместную песню «Она не скажет “Да”.
Shaman — российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия» и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение», финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке «Live Арена». По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.