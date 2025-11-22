Лепс поздравил Shaman с днем рождения

Shaman — российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия» и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе «Интервидение», финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке «Live Арена». По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.