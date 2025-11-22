На улице Вавилова в Ростове выделили 0,8 га под модульную поликлинику

Модульную поликлинику для Суворовского микрорайона в Ростове-на-Дону планируют возвести на улице Вавилова. Под объект выделили около 0,8 га. Такой комментарий от регионального минздрава получили журналисты «Города N».
Известно, что большая часть указанной территории много лет арендуется поликлиникой № 41. Также сообщается, что к 17 ноября оформление земельного участка все еще не завершили, поэтому у территории на данный момент нет кадастрового номера.
Пока неясно, сколько времени займет оформление земли. Также неизвестны сроки разработки проектной документации для модульной поликлиники.
При этом соглашение о субсидии на приобретение и установку модуля уже заключено. Сейчас специалисты готовят документацию для проведения аукционной документации для проведения закупки.
— Осуществить закупочные мероприятия возможно до конца текущего месяца. Поставка и установка модульного здания с учетом предусмотренных средств областного бюджета планируется в 2026 году, — говорится в ответе донского минздрава «Городу N».
