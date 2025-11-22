В России будут бороться с бабушками-скамщицами, которые обманывают россиян на квартиры

Депутаты также выступили с идеей определения максимально допустимых ставок за открытие и обслуживание эскроу-счетов, что позволит избежать необоснованного увеличения расходов для законных участников рынка. Внедрение предложенного механизма планируется осуществлять в два этапа: сначала в рамках пилотного проекта в отдельных регионах, а впоследствии — распространить его на всю территорию страны. Лантратова отметила, что подобная мера не будет препятствовать свободе совершения сделок, но при этом обеспечит дополнительную защиту, даст время для принятия решения и возможность изменить свое намерение.