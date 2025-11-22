Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ноябрь зиму не пускает: В Молдове +11−13, дождливо, но синоптики сообщили, когда нас опять ждёт «бабье лето»

Какой будет погода в Молдове в воскресенье, 23 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Кишиневе днем +11, максимальные порывы ветра — 19 км/час. Вероятность дождя — 63%.

Ночью +3, вероятность дождя снизится.

В этот день в столице в прошлом году было + 5 днем, ночью — около нуля.

На юге Молдовы днем +13, ночью +10, пасмурно.

На севере страны днем +6, ночью +3. Слабый дождь.

Синоптики предполагают, что 26 ноября в Молдове будет до + 14. Ну чем не «бабье лето».

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Банановая республика: Десяток яиц — 50 леев, молдавский виноград — 40 леев за кило, мандарины и бананы дешевле — что почем на Центральном рынке Кишинева.

Корреспондент «КП» в Молдове отправился на главный рынок столицы и узнал, почем самые популярные продукты [фото, видео] (далее…).

Дожили: В Кишиневе могут назвать фашистом за то, что говоришь по-русски.

Корреспондент «КП» в Молдове попал в такую вот нелицеприятную ситуацию (далее…).

Стали известны новые подробности громкого убийства матери и её 20-летней дочери в Молдове: Главный подозреваемый — родственник погибших и отец десяти детей.

По предварительной версии, преступление могло быть совершено из мести (далее…).