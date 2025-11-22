Ноябрь зиму не пускает: В Молдове +11−13, дождливо, но синоптики сообщили, когда нас опять ждёт «бабье лето»

В Кишиневе днем +11, максимальные порывы ветра — 19 км/час. Вероятность дождя — 63%.
Ночью +3, вероятность дождя снизится.
В этот день в столице в прошлом году было + 5 днем, ночью — около нуля.
На юге Молдовы днем +13, ночью +10, пасмурно.
На севере страны днем +6, ночью +3. Слабый дождь.
Синоптики предполагают, что 26 ноября в Молдове будет до + 14. Ну чем не «бабье лето».
