Российские депутаты решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

Напомним, Алексей Бутовецкий заявил, что запись о праве собственности на недвижимость должна аннулироваться только после полного возврата денежных средств покупателю, когда суд признаёт сделку недействительной. По его словам, текущая практика позволяет судебным приставам просто аннулировать запись в реестре, что создаёт несправедливую ситуацию для добросовестных покупателей.