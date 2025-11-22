Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США выяснили природу объекта, который влетел в Boeing на высоте 11 километров

Причиной аварийной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в октябре стало столкновение с неисправным метеозондом на высоте 11 километров в небе над США. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила газета New York Post со ссылкой на отчет Национального совета по транспортной безопасности.

Причиной аварийной посадки самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в октябре стало столкновение с неисправным метеозондом на высоте 11 километров в небе над США. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщила газета New York Post со ссылкой на отчет Национального совета по транспортной безопасности.

— В новом отчете было раскрыто, что неисправный метеозонд был тем загадочным объектом, который врезался в самолет United Airlines в прошлом месяце, разбив лобовое стекло и засыпав кабину осколками, когда самолет пролетал над штатом Юта на высоте 36 000 футов (11 километров — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

В отчете также говорилось, что за день до рейса из Спокана в штате Вашингтон запустили метеозонд WindBorne Systems для исследования атмосферы, но компания признала, что временно потеряла с ним связь. После столкновения метеозонда с воздушным судном лобовое стекло в кабине пилотов разбилось, а осколки нанесли ранения одному из членов экипажа, передает газета.

20 октября местные СМИ сообщили, что пассажирский самолет United Airlines, летевший из Денвера в Лос-Анджелес, во время рейса столкнулся с метеоритом. На высоте около 11 тысяч метров у лайнера внезапно разбилось лобовое стекло, он начал снижаться и спустя примерно час благополучно сел в Солт-Лейк-Сити.