В США выяснили природу объекта, который влетел в Boeing на высоте 11 километров

В отчете также говорилось, что за день до рейса из Спокана в штате Вашингтон запустили метеозонд WindBorne Systems для исследования атмосферы, но компания признала, что временно потеряла с ним связь. После столкновения метеозонда с воздушным судном лобовое стекло в кабине пилотов разбилось, а осколки нанесли ранения одному из членов экипажа, передает газета.