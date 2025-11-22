Грета Тунберг и экоактивисты вылили зеленый краситель в Гранд-канал Венеции

Узнать больше по теме

Грета Тунберг: биография и жизнь шведской экоактивистки

Юная участница экологического движения из Швеции Грета Тунберг стала известной миру в 2018 году. Тогда девушка призвала мировую общественность к немедленным действиям против угрожающего планете изменения климата. Собрали главное из ее биографии.