Грета Тунберг и экоактивисты вылили зеленый краситель в Гранд-канал Венеции

Полиция Венеции установила личности нескольких экоактивистов Extinction Rebellion, участвовавших в протесте на Гранд-канале.

Источник: Комсомольская правда

Экоактивистка Грета Тунберг и активисты экологического движения Extinction Rebellion вылили зеленый краситель в Гранд-канал в Венеции, окрасив воду в яркий цвет. Об этом сообщает агентство ANSA.

Акция прошла на мосту Риальто, где экоактивисты вылили красящее вещество в канал. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личности нескольких участников протеста, изъяв у активистов баннеры и музыкальные инструменты.

Губернатор региона Венето Лука Дзайя назвал акцию «нападкой на культурное наследие», раскритиковав действия экоактивистов. По его словам подобные протесты не помогают защите окружающей среды, лишь нанося вред Венеции.

Ранее KP.RU сообщал, что в Барселоне экоактивисты из группы Futuro Vegetal облили красной и черной краской здание собора Святого Семейства, скандируя лозунги за «климатическую справедливость».

