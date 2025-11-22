Онколог назвал причины рака у экс-капитана сборной и бывшего мужа Началовой Алдонина

Специалист также отметил важность внимательного отношения к здоровью людям, уже имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Черёмушкин перечислил ранние проявления, на которые следует обращать внимание, включая гастрит, рефлюкс, эзофагит и язвенную болезнь. По его словам, все эти патологические изменения имеют свойство накапливаться в организме с течением времени. Длительно текущий воспалительный процесс представляет собой прямую дорогу к формированию злокачественной опухоли. Отдельно онколог обратил внимание на негативную роль стрессовых факторов, нарушений режима питания и общего характера потребляемой пищи в состоянии слизистой желудка.