Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездорожья в Пермском крае

Из-за ненадлежащего состояния дорог в Нытве (Пермский край) будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение специалистам в муниципалитете дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

На плохие дороги в СКР пожаловались местные жители (архивное фото).

Из-за ненадлежащего состояния дорог в Нытве (Пермский край) будет возбуждено уголовное дело. Такое поручение специалистам в муниципалитете дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение — поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — написано в telegram-канале СКР.

Решение было обусловлено критической ситуацией с дорогами в частном секторе Нытвы, где полностью отсутствует асфальтовое покрытие. По словам местных жителей, во время выпадения осадков грунт размылся. Это привело к образованию многочисленных ям. Проезд транспортных средств затруднен, нет возможности добраться до социальных и образовательных учреждений. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, пожаловались горожане.

Ситуация с бездорожьем в Пермском крае не ограничивается Нытвой: ранее Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с состоянием транспортной инфраструктуры в Чайковском округе. Там более 20 км дороги также находятся в неудовлетворительном состоянии, что создает трудности для передвижения.