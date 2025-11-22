Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за бездорожья в Пермском крае

Решение было обусловлено критической ситуацией с дорогами в частном секторе Нытвы, где полностью отсутствует асфальтовое покрытие. По словам местных жителей, во время выпадения осадков грунт размылся. Это привело к образованию многочисленных ям. Проезд транспортных средств затруднен, нет возможности добраться до социальных и образовательных учреждений. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, пожаловались горожане.