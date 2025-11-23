Экосистема вышла из баланса: в Мангистау растет угроза заражения чумой

По словам специалиста, хищники тянутся к селам из-за резкого увеличения популяции диких грызунов, в первую очередь большой песчанки, которая является природным резервуаром опасной инфекции. Эколог отметил, что заражение может передаться от степных грызунов к домашним крысам и мышам, а затем — человеку.