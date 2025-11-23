Экосистема вышла из баланса: в Мангистау растет угроза заражения чумой

Об этом пишет Lada.kz со ссылкой на председателя регионального экологического совета ассоциации ECOJER Адильбека Козыбакова.
По словам специалиста, хищники тянутся к селам из-за резкого увеличения популяции диких грызунов, в первую очередь большой песчанки, которая является природным резервуаром опасной инфекции. Эколог отметил, что заражение может передаться от степных грызунов к домашним крысам и мышам, а затем — человеку.
«Это тревожный сигнал. Появление лис, корсаков и шакалов, питающихся грызунами, говорит о нарушении баланса экосистемы из-за вмешательства человека. Природа адаптируется к новым обстоятельствам», — заявил Козыбаков.
Он подчеркнул необходимость регулярных эпизоотологических обследований и дератизационных работ, которые должна проводить Мангистауская противочумная станция. Однако, по словам эколога, учреждение испытывает нехватку специалистов-зоологов, способных организовать мониторинг и оперативное уничтожение зараженных грызунов.
Ранее степного корсака заметили жители 19-го микрорайона Актау, а в Бейнеуском районе два школьника уже подверглись нападению диких лис.