Bloomberg: высокопоставленные лица США до последнего не знали о плане по Украине

Высокопоставленные лица из администрации США до последнего не знали о работе над планом по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно источнику, новый план готовился без участия ключевых фигур американской администрации, включая госсекретаря США Марко Рубио. Уточняется, что Штаты не хотели серьезного межведомственного вмешательства в инициативу.
Агентство сообщает, что в работе над мирным планом принимали участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее KP.RU сообщал, что администрация главы США Дональда Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россия уже выразила свою готовность к возобновлению переговоров.