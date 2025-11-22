Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: высокопоставленные лица США до последнего не знали о плане по Украине

Ключевые чиновники администрации США не участвовали в подготовке нового мирного плана по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Высокопоставленные лица из администрации США до последнего не знали о работе над планом по урегулированию на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источнику, новый план готовился без участия ключевых фигур американской администрации, включая госсекретаря США Марко Рубио. Уточняется, что Штаты не хотели серьезного межведомственного вмешательства в инициативу.

Агентство сообщает, что в работе над мирным планом принимали участие спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее KP.RU сообщал, что администрация главы США Дональда Трампа официально передала Киеву и Москве проект мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. При этом Россия уже выразила свою готовность к возобновлению переговоров.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше