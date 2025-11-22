Депутат Рады Ивченко заявил, что ВСУ потеряли 500 тысяч человек только убитыми

18 ноября СМИ сообщили, что общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными. По данным журналистов, на начало текущего года потери украинских войск превысили миллион бойцов, а за год Украина потеряла свыше 450 тысяч человек убитыми и ранеными.