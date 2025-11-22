Редкие и типичные биотопы взяты под охрану в Краснопольском районе

Под охрану государственному лесохозяйственному учреждению «Краснопольский лесхоз» переходят выявленные типичные и редкие биотопы: «Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные леса», «Неморальные широколиственные леса с грабом», «Черноольховые, сероольховые и ясеневые леса в долинах рек», а также «Леса в оврагах и на крутых склонах». Последний признан редким биотопом.