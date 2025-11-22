22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкие и типичные биотопы взяты под охрану в Краснопольском районе Могилевской области. Это следует из решения Краснопольского районного исполнительного комитета от 31 октября 2025 года № 23−1, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Под охрану государственному лесохозяйственному учреждению «Краснопольский лесхоз» переходят выявленные типичные и редкие биотопы: «Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные леса», «Неморальные широколиственные леса с грабом», «Черноольховые, сероольховые и ясеневые леса в долинах рек», а также «Леса в оврагах и на крутых склонах». Последний признан редким биотопом.
Кроме того, документ утвердил паспорта типичных и редких биотопов и охранные обязательства.
Решение вступает в силу после его официального опубликования. -0-