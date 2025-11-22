Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редкие и типичные биотопы взяты под охрану в Краснопольском районе

Под охрану государственному лесохозяйственному учреждению «Краснопольский лесхоз» переходят выявленные типичные и редкие биотопы: «Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные леса», «Неморальные широколиственные леса с грабом».

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкие и типичные биотопы взяты под охрану в Краснопольском районе Могилевской области. Это следует из решения Краснопольского районного исполнительного комитета от 31 октября 2025 года № 23−1, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Под охрану государственному лесохозяйственному учреждению «Краснопольский лесхоз» переходят выявленные типичные и редкие биотопы: «Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные леса», «Неморальные широколиственные леса с грабом», «Черноольховые, сероольховые и ясеневые леса в долинах рек», а также «Леса в оврагах и на крутых склонах». Последний признан редким биотопом.

Кроме того, документ утвердил паспорта типичных и редких биотопов и охранные обязательства.

Решение вступает в силу после его официального опубликования. -0-