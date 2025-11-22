В Госдуму внесут проект против «бабушкиной схемы» мошенничества с квартирами

Алексей Бутовицкий предложил погашать запись в Росреестре о праве собственности на недвижимость только после того, как деньги за нее передаются обратно, 21 ноября. Замруководителя Росреестра подчеркнул, что такое решение соответствовало бы норме Гражданского кодекса о том, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.