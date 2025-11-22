В Госдуму внесут проект против «бабушкиной схемы» мошенничества с квартирами

Фракция «Справедливая Россия» на следующей неделе внесет в Государственную думу законопроект, направленный на решение проблемы с мошенничеством при продаже квартир и последующим оспариванием сделки. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в пресс-службе фракции, комментируя предложение замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого не отдавать продавцам объекты недвижимости, пока они не вернут деньги покупателю.
— У фракции есть свое видение законодательного решения данной проблемы. Законопроект будет внесен на следующей неделе, — говорится в материале.
С инициативой выступили председатель «Справедливой России» Сергей Миронов и заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает ТАСС.
Алексей Бутовицкий предложил погашать запись в Росреестре о праве собственности на недвижимость только после того, как деньги за нее передаются обратно, 21 ноября. Замруководителя Росреестра подчеркнул, что такое решение соответствовало бы норме Гражданского кодекса о том, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.