От младенческой записи до хита «Встанем»: Репортаж Life.ru с концерта в честь 34-летия Shaman в Кремле

Shaman подчеркнул, что два своих праздника — день рождения и «30 лет на сцене» — он хотел отметить именно здесь, в Кремле, «сердцем и голосом». Во время концерта он станцевал медленный танец со своей избранницей Екатериной Мизулиной и поцеловал её на правах мужа. Под легендарную песню «Встанем» весь зрительный зал Кремлёвского дворца поднялся со своих кресел. А завершился концерт исполнением гимна России.