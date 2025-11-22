Макрон выступил против возращения формата G8 с участием России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против возвращения формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России. Об этом французский лидер заявил на полях саммита G20 в ЮАР.
«Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников», — отметил он.
Макрон подчеркнул, что не намерен настаивать на своей позиции в 2026 году, когда председательство в «Большой семерке» перейдет к Франции. При этом политик выразил желание «построить французскую G7» со странами, не входящими в объединение. Среди таких Макрон перечислил Китай, Индию, Бразилию и ЮАР.
Ранее KP.RU сообщал, что, по мнению Эммануэля Макрона, формат «Большой двадцатки» может утратить смысл своего существования. Президент Франции предрек G20 кризис, если участники объединения не объединят усилия для согласования приоритетных направлений.