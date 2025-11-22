Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубайский шоколад резко потерял популярность: Почему россияне отвернулись от модной сладости

Ещё недавно дубайский шоколад с начинкой из хрустящего теста катаифи и фисташек был на пике популярности. Но этой осенью россияне почти перестали его покупать. По данным маркетплейса Flowwow, продажи рухнули в шесть раз, а в «Платформе ОФД» зафиксировали спад спроса в 2,7 раза, пишет «Коммерсант».

Источник: Life.ru

Эксперты называют две главные причины обвала. Во-первых, закончился эффект новизны — продукт просто перестал быть модным. Во-вторых, рынок наводнили дешёвые аналоги низкого качества. Производители, стремясь заработать, стали экономить на дорогих фисташках, и уникальный десерт превратился в массовую и невкусную сладость. Цена плитки за год обвалилась на 70%, но это не спасло ситуацию.

Ретейлеры подтверждают: полки с дубайским шоколадом стремительно пустеют. Ассортимент будет сокращаться и дальше, прогнозируют участники рынка. Следующим хайпом, вероятно, станут десерты из Азии или крафтовые изделия с необычными вкусами.

Дубайский шоколад — это плитки с начинкой из теста катаифи и фисташек. Рецепт создали в 2021 году, а в России пик популярности пришёлся на 2024 год.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.