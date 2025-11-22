Дубайский шоколад резко потерял популярность: Почему россияне отвернулись от модной сладости

Ещё недавно дубайский шоколад с начинкой из хрустящего теста катаифи и фисташек был на пике популярности. Но этой осенью россияне почти перестали его покупать. По данным маркетплейса Flowwow, продажи рухнули в шесть раз, а в «Платформе ОФД» зафиксировали спад спроса в 2,7 раза, пишет «Коммерсант».