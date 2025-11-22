Baijiahao: Путин идеально опередил нового премьера Японии Санаэ Такаити

Из-за консервативных взглядов и жесткой риторики нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити в отношении России и Китая Москва решила сыграть на опережение и «повела себя довольно интересным образом». В воздух подняли российские бомбардировщики, которые кружили над Японским морем за несколько часов до первой речи Такаити. Такое мнение выразили в китайском издании Baijiahao.
По словам авторов материала, стало ясно, что японский премьер будет пытаться с первых дней показать жесткость Москве и Пекину. В связи с этим российская сторона решила «сыграть на опережение».
— За несколько часов до ее (Санаэ Такаити — прим. «ВМ») первой речи на посту премьера, в воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально, — говорится в материале.
Журналисты заявили, что «Токио с ходу дали понять, что шутки с Москвой плохи», передает АБН24.
12 ноября генеральный секретарь кабмина Японии Минору Кихара заявил, что Токио будет действовать соответствующим образом, оценивая, что нужно предпринять с точки зрения национальных интересов страны. Так он прокомментировал вероятность введения новых санкций против России.