Baijiahao: Путин идеально опередил нового премьера Японии Санаэ Такаити

Из-за консервативных взглядов и жесткой риторики нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити в отношении России и Китая Москва решила сыграть на опережение и «повела себя довольно интересным образом». В воздух подняли российские бомбардировщики, которые кружили над Японским морем за несколько часов до первой речи Такаити. Такое мнение выразили в китайском издании Baijiahao.